قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن حزب الله اللبناني استهدف معسكرا في مقر اللواء 769 في مستوطنة كريات شمونة.

ونشرت الإذاعة لقطات من آثار الهجوم الذي شنه حزب الله، وقالت إن الأخير استخدم في الهجوم صاروخ بركان وأصاب معسكر جيفور في مقر اللواء 769 في كريات شمونة.

הותר לפרסום: רקטת הבורקאן של חזבאללה פגעה הבוקר במחנה גיבור, מפקדת חטיבה 769 בקריית שמונה@Doron_Kadosh pic.twitter.com/HCo0KQ4W8Z — גלצ (@GLZRadio) June 1, 2024

وشهدت الجبهة الإسرائيلية اللبنانية اليوم السبت، تصعيدا في العمليات بين جيش الاحتلال وحزب الله على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل جيش الاحتلال وفصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، قصفًّا يوميًّا متقطعًا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني.