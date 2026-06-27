هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادثة جديدة لاستهداف سفينة بمضيق هرمز

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، إنها تلقت تقريرًا عن واقعة في مضيق هرمز لتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إلى أن «ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف غير معلوم أصابها بأضرار».

وأضافت: «طاقم السفينة بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بيئية في الوقت الحالي».

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن طهران أطلقت مسيّرات على سفن بمضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إيران أطلقت 4 طائرات مسيّرة هجومية على الأقل على سفن تعبر مضيق هرمز، لافتا إلى أن إحدى المسيّرات أصابت سطح سفينة شحن كبيرة إصابة مباشرة وألحقت بها أضرارا.

وتابع أن الجيش الأمريكي أسقط 3 مسيّرات، مؤكدا أنه «من الواضح أن هذا انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار».

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أوقف 3 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح، قبل أن تعود الناقلات إلى الخليج.

وأضاف أن الناقلات حاولت عبور المضيق دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما دفعه إلى توجيه إنذارات لها وإيقافها.

وشدد على أن عبور السفن عبر مضيق هرمز يجب أن يتم فقط عبر المسار الذي تحدده إيران وبالتنسيق مع القوات المسلحة، حسب قوله.