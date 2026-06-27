تايوان: تساي إنج وين تنضم إلى هيلاري كلينتون في قمة عالمية للقيادات النسائية بإيطاليا

ذكرت رئيسة تايوان السابقة تساي إنج وين، اليوم السبت، أنها حضرت قمة "عالمية للقيادات النسائية" في إيطاليا هذا الأسبوع، ونشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لها مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، من بين أخريات.

ولم تكشف تساي ولا وزارة الشئون الخارجية عن تلك الزيارة سابقا، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، اليوم السبت.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تساي تلقت دعوة من معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن لحضور قمة عالمية للقيادات النسائية في إيطاليا في الفترة من 22 حتى 25 يونيو.

وخلال إقامتها، التقت تساي أيضا مع مشرعين إيطاليين من الحزبين الحاكم والمعارض، وعلماء من مراكز أبحاث، وطلاب تايوانيين يدرسون في إيطاليا، طبقا لما ذكرته الوزارة.

وفي منشورها، قالت تساي إنها تبادلت وجهات النظر بشأن الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، وتغير المناخ، والنظام الدولي، مع القيادات النسائية العالمية، مؤكدة الحاجة إلى تعاون عابر للحدود وبين الأجيال لمعالجة التحديات العالمية.

وترأست هيلاري كلينتون قمة القيادات النسائية العالمية، والتي ضمت شخصيات بارزة، من بينها رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك.

ومن المقرر أن تعود تساي إلى بلادها، اليوم السبت، طبقا لما ذكره مصدر.