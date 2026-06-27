وزير دفاع اليابان يبحث في سول تعزيز التعاون العسكري الثنائي

وصل وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي آن جيو باك.

وتأتي المحادثات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى الدفاعي، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها كويزومي لكوريا الجنوبية منذ توليه منصبه الحالي، وهي تأتي في توقيت يشهد زخما إيجابيا متصاعدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تأتي ردا على زيارة سابقة قام بها الوزير آن إلى مدينة يوكوسوكا اليابانية (قُرب طوكيو) في شهر يناير الماضي، لإجراء محادثات ثنائية مماثلة.

واستهل كويزومي رحلته إلى كوريا الجنوبية بزيارة المقبرة الوطنية في سول، حيث قدم واجب الاحترام للجنود الكوريين الجنوبيين الذين سقطوا في الحروب.

وفي وقت لاحق اليوم، يقوم كويزومي ونظيره الكوري الجنوبي آن بجولة في قاعدة جوية تقع بمدينة وونجو الشرقية، التي تُعد المقر الرئيسي لفريق "بلاك إيجلز" الكوري الجنوبي للاستعراضات الجوية الأكروباتية.

وتكتسب زيارة القاعدة أهمية خاصة على صعيد العلاقات الثنائية، إذ تعود جذور ذلك إلى رفض اليابان، في نوفمبر من العام الماضي، طلبا تقدمت به سول لتزويد طائرات فريق "بلاك إيجلز" بالوقود، أثناء توجهها للمشاركة في عرض جوي بدبي.

وكانت طوكيو قد اعترضت على مشاركة إحدى طائرات الفريق في مناورة تدريبية روتينية فوق جزر "دوكدو" (أقصى شرق شبه الجزيرة الكورية)، وهي الجزر التي تثير نزاعا إقليميا طويل الأمد بين البلدين، غير أن الوزيرين توصلا إلى تسوية للقضية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في ديسمبر الماضي، وهو ما مهد الطريق لتزويد طائرات فريق "بلاك إيجلز" بالوقود من القوات اليابانية في قاعدة جوية في أوكيناوا أواخر يناير الماضي، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها التي تقدم فيها القوات اليابانية خدمات التزود بالوقود لطائرة عسكرية كورية جنوبية.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران جولة جديدة من المحادثات الثنائية غدا الأحد، بعد أقل من شهر من لقائهما السابق على هامش منتدى دفاعي في سنغافورة.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على كيفية البناء على الزخم الحالي لتوسيع نطاق التعاون الدفاعي بين البلدين في المرحلة المقبلة.