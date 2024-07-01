المدارس الحكومية تعلن بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

وكيل محلية النواب: المجلس لن يناقش الحكومة في قرار مواعيد غلق المحال.. وسنجري قياس أثر خلال أيام

حسام بدراوي: 30 يونيو من الثورات القليلة في التاريخ التي قامت بها الطبقة المتوسطة