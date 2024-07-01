المدارس الحكومية تعلن بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

أعلنت المدارس الحكومية، بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية.
وجاءت المصروفات كالتالي:
الصف الأول رياض أطفال
سداد كامل ٣١٢.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ١٨٠.١٠ جنيه
فئات معفاة ٣٦.٩٥ جنيه
الصف الأول الإبتدائي
سداد كامل ٣١٢.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ١٨٠.١٠ جنيه
فئات معفاة ٣٦.٩٥ جنيه
الصف الأول الإعدادي
سداد كامل ٢١٢.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ١٢٨.٥٥ جنيه
فئات معفاة ٣٣.٨٥ جنيه
الصف الأول الثانوي العام
سداد كامل ٥٢٧.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ٣٠٢.٠٠ جنيه
فئات معفاة ٦٥.٧٥ جنيه
الصف الأول الثانوي العام ( خدمات )
سداد كامل ٢٢٢٧.٠٠ جنيه
أبناء عاملين ١١٥٢.٠٠جنيه
أبناء الشهداء ٦٥.٧٥ جنيه
فئات معفاة ٦٦٥.٧٥ جنيه
الصف الأول الثانوي الفني
سداد كامل ٢٢٧.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ١٤٤.٥٠ جنيه
فئات معفاة ٥٠.٧٥ جنيه
الصف الأول الثانوي الفني (خدمات)
سداد كامل ٢٠٢٧.٦٠ جنيه
أبناء عاملين ١٠٤٤.٥٠جنيه
فئات معفاة ٨٠٠.٧٥ جنيه