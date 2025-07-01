على الرغم من مليارات اليورو الإضافية المُخصصة لشركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) من صندوق البنية التحتية الخاص بالحكومة الألمانية، يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للدولة عجزا في التمويل خلال بضع سنوات.

وقال رئيس الشركة، ريشارد لوتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "حصولنا على أموال إضافية من الصندوق الخاص أمر رائع... هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، والقطاع بأكمله، وأيضا للركاب وعملاء الشحن. نحن ممتنون بالتأكيد للحكومة على هذه الإشارة المهمة لصالح السكك الحديدية".

في المقابل، أوضح لوتس أن المشكلة هي أن هذه الأموال لا تكفي لتغطية النفقات المطلوبة لإصلاحات البنية التحتية اللازمة حتى عام 2029.

وتعاني شبكة السكك الحديدية الألمانية من عقود من الإهمال. وبحسب تقديرات لوتس، فإن الحاجة الأساسية لتمويل إضافي حتى عام 2029 لإجراء التجديدات اللازمة ووضع أسس رقمنة شبكة السكك الحديدية تُقدَّر بنحو 45 مليار يورو.

وقال لوتس: "بالنسبة لسنتي الميزانية 2025 و2026، اللتين سيُقرّرهما البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في الأشهر المقبلة، نحن قريبون للغاية من هذه الأرقام المطلوبة"، موضحا في المقابل أن احتياجات التمويل الإضافي ستزداد بعد ذلك، متوقعا عجزا بمقدار حوالي 17 مليار يورو بحلول عام 2029، وقال: "سيتضح خلال الأشهر والسنوات المقبلة ما إذا كان من الممكن سد هذه الفجوة التمويلية".

وفي الأسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء الألماني أن تحصل شركة "دويتشه بان" على حوالي 107 مليارات يورو لاستثمارات البنية التحتية حتى عام 2029، وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المُخطط له في ميزانية الحكومة السابقة.

ووفقا لمعلومات (د ب أ)، سيأتي جزء كبير من هذا المبلغ (حوالي 81 مليار يورو) من الصندوق الخاص المُموّل بالديون التابع للحكومة الاتحادية.