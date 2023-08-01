مسؤول روسي: الدفاع الجوي يسقط مسيرات عسكرية استهدفت موسكو

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية العديد من الطائرات العسكرية المسيرة التي استهدفت العاصمة الروسية، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وأصابت إحدى المسيرات ناطحة سحاب في مدينة موسكو وألحقت بها أضرارا ، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء عن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الثلاثاء.

وكتب سوبيانين على تليجرام: "أسقطت قوات الدفاع الجوي عدة طائرات مسيرة في طريقها إلى موسكو. وأصابت إحداها ناطحة السحاب نفسها في مدينة موسكو كما كان في السابق. تعرضت الواجهة على مستوى الطابق 21 من المبنى لأضرار. تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".