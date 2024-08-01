عمر عصر يودع أولمبياد باريس بالخسارة أمام السويدي موريجارد

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ودع عمر عصر منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام السويدي ترولس موريجارد.

وخسر عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني، أمام السويدي ترولس موريجارد بنتيجة 1 - 4 في نتيجة الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يواجه السويدي موريجارد نظيره البرازيلي هوجو كالديرانو، في الدور نصف النهائي من مسابقة تنس الطاولة في أولمبياد باريس.

كانت بداية اللاعب المصري في الأولمبياد بفوز على راكوتواريمانانا في دور الـ64، وتمكن من الفوز بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط وحيد.

وفي مباراة دور الـ16، نجح عمر عصر في قلب تأخره بشوطين لـ صالح جيراسيمينكو، إلى فوز مثير بـ4 أشواط لـ شوطين.