 عمر عصر يودع أولمبياد باريس بالخسارة أمام السويدي موريجارد - بوابة الشروق
الخميس 1 أغسطس 2024 11:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

عمر عصر يودع أولمبياد باريس بالخسارة أمام السويدي موريجارد

محمد عاطف
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 11:11 م

ودع عمر عصر منافسات تنس الطاولة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024» من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام السويدي ترولس موريجارد.

وخسر عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني، أمام السويدي ترولس موريجارد بنتيجة 1 - 4 في نتيجة الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس.

ومن المقرر أن يواجه السويدي موريجارد نظيره البرازيلي هوجو كالديرانو، في الدور نصف النهائي من مسابقة تنس الطاولة في أولمبياد باريس.

كانت بداية اللاعب المصري في الأولمبياد بفوز على راكوتواريمانانا في دور الـ64، وتمكن من الفوز بنتيجة 4 أشواط مقابل شوط وحيد.

وفي مباراة دور الـ16، نجح عمر عصر في قلب تأخره بشوطين لـ صالح جيراسيمينكو، إلى فوز مثير بـ4 أشواط لـ شوطين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك