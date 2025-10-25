تقرير: ضغوط أمريكية لمنع إسرائيل من الرد على تأخر تسليم جثث الأسرى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، اليوم السبت، بأن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس لن تسلّم المزيد من الجثث لأسرى إسرائيليين اليوم.

فيما أفادت القناة 12 بأن إسرائيل تدرس خيار فرض عقوبات على حماس إذا لم يُعاد الأسرى الثلاثة عشر المتبقين إلى أراضيها.

بينما نقلت هيئة البث عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الولايات المتحدة تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات للرد على عدم إعادة جثث المحتجزين.

ووفقا للمعطيات، فيتبقى في قطاع غزة حتى الآن 13 جثة لمحتجزين، وفق تقرير لقناة الغد.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش (أمان) أبلغت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، خلال زيارته لإسرائيل أن حماس تعلم أماكن تواجد 10 جثث لمحتجزين.

وأضافت أن الاستخبارات العسكرية نقلت للولايات المتحدة أماكن تواجد عدد من جثث المحتجزين القتلى.

وتؤكد إسرائيل أنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تتقدم نحو المرحلة التالية من الاتفاق سوى بعد تسلمها الجثث كافة.

وأمس، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي قوله إن حماس قد تعيد إلى إسرائيل ثماني جثث لمحتجزين آخرين، بينما لا يزال مكان خمسة آخرين مجهولًا.

وزعم المسئول، بحسب الصحيفة، أن حماس تتلاعب وتؤجل تمديد وقف إطلاق النار حتى قبل الوصول إلى المرحلة الثانية، التي يُفترض أن تُلزمها بنزع سلاحها.

وأوضح أن إسرائيل تُصر على التركيز على الخسائر، وأن الأمريكيين يدركون ذلك جيدا.

وتؤكد حركة حماس أن الصعوبات التي تواجهها ذات طابع لوجستي بحت، موضحة أنها تحتاج إلى معدات ثقيلة لتحديد أماكن بعض الجثث.

وعلى مستوى الالتزام بالاتفاق، قالت 41 منظمة دولية تعمل في قطاع غزة، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، إنّ الحكومة الإسرائيلية تواصل بشكل تعسفي رفض دخول شحنات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً تل أبيب بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاق الموقع، والسماح بتدفق المساعدات دون قيود.