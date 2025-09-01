كوريا الجنوبية تشهد أعلى متوسط حرارة على الإطلاق خلال فصل الصيف في 2025

قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن البلاد شهدت أعلى متوسط لدرجات الحرارة على الإطلاق خلال فصل الصيف، للعام الثاني على التوالي، في ظل موجات الحر المستمرة بسبب تأثيرات أنظمة الضغط المرتفع في شمال المحيط الهادئ والتبت.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن متوسط درجات الحرارة بلغ 7ر25 درجة مئوية خلال الفترة منذ الأول من يونيو وحتى 31 من أغسطس، متجاوزة الرقم القياسي للعام الماضي البالغ 6ر25 درجة مئوية، ومسجلة بذلك الصيف الأكثر حرارة منذ عام 1973، عندما بدأت كوريا الجنوبية في جمع بيانات الطقس، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة اليومية العظمى هذا الصيف 7ر30 درجة مئوية، مسجلة بذلك أعلى درجة حرارة لهذا الموسم منذ عام 1973.

وسجلت البلاد هذا الموسم 1ر28 يوما تحت موجات الحرارة، أو عندما تصل درجة الحرارة اليومية إلى أكثر من 33 درجة مئوية، لتسجل ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، بعد 31 يوما في عام 2018 و5ر28 يوما في عام 1994.

كما شهدت البلاد 5ر15 ليلة استوائية خلال هذه الفترة، وهو رابع أعلى رقم مسجل، بعد 2ر20 يوما في عام 2024 و5ر16 يوما في عامي 2018 و1994. وتشير الليلة الاستوائية إلى ظاهرة بقاء درجات الحرارة ليلا فوق 25 درجة مئوية.