أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ_9 وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

وقالت الجماعة في بيان لها، إن "هذه الطائرة الحادية عشرة من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة".

وتعهد الحوثيون بـتصعيد العمليات العسكرية ردا على هجمات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة.

تاريخ الطائرة

طورت شركة جنرال أتوميكس الطائرة المسيرة MQ-9 ريبر عام 2000، وهي نسخة مطورة وأكبر من طراز MQ-1 بريديتر، تتميز الريبر بقدرتها على حمل حمولات أكبر وتشغيل محرك توربيني قوي، دخلت الخدمة في سلاح الجو الأمريكي عام 2006، ويشغل هذا السلاح حاليًا أسطولًا من طائرات الريبر والبريديتر، وفقا لآر تي الروسية.

أداة استطلاعات وضربات دقيقة

تعتبر طائرة MQ-9 ريبر من أحدث الآليات في الطيران العسكري؛ حيث تتميز هذه الطائرة بحمولتها القتالية الكبيرة وقدرتها على التحليق لفترات طويلة على ارتفاعات شاهقة، ما يجعلها أداة قوية في الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ الضربات الجوية الدقيقة.

دور حاسم في حرب أفغانستان

ولعبت ريبر دورًا حاسمًا في الحروب الحديثة، مثل حرب أفغانستان، حيث ساهمت في زيادة دقة العمليات العسكرية، وتحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الموجهة، ما يسمح لها بتنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد أهداف ثابتة ومتحركة.

كما تستطيع حمل حمولة كبيرة مجموعة متنوعة من الأسلحة والحساسات، ما يجعلها منصة متعددة الاستخدامات.

ومن إمكانياتها المميزة فهي تتمتع مدة تحليق طويلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مما يجعلها أداة مراقبة مثالية للمناطق الواسعة.

اغتيال سليماني

ومن العمليات الشهيرة التي استخدمت فيها الطائرة اغتيال مصطفى أبو اليزيد القيادي في تنظيم "القاعدة". كما ذُكر أنه تم اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم ‏سليماني، بصاروخ عالي الدقة من هذه الطائرة في أوائل عام 2020 بالعراق.