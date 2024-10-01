 التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري استهدف قاعدة إسرائيلية استُخدمت في اغتيال حسن نصر الله - بوابة الشروق
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التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري استهدف قاعدة إسرائيلية استُخدمت في اغتيال حسن نصر الله

وكالات
نشر في: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 - 10:45 م

قال التلفزيون الإيراني، إن الحرس الثوري استهدف قاعدة حتسريم الجوية ضمن الهجوم الصاروخي على إسرائيل.

وأضاف التلفزيون، مساء الثلاثاء، أن هذه القاعدة تم استخدامها لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأشار إلى أن الحرس الثوري استهدف أجهزة الرادار في الأنظمة الدفاعية التي توجه صواريخ آرو 2، وصواريخ آرو 3.

وكان الحرس الثوري، قد أعلن أنه استهداف ثلاثة قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط تل أبيب، فيما أوضح التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري استهدف قاعدة نفاتيم الجوية وقاعدة حتسريم وقاعدة تل نوف.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.

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