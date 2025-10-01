 اقتراب سفن مجهولة وحالات تشويش.. أسطول الصمود يعلن حالة التأهب القصوى ويترقب اعتراضا خلال ساعة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 9:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

اقتراب سفن مجهولة وحالات تشويش.. أسطول الصمود يعلن حالة التأهب القصوى ويترقب اعتراضا خلال ساعة

الأناضول
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 9:38 م

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، حالة التأهب القصوى وترقب اعتراض سفنه خلال ساعة، بعد رصد اقتراب سفن مجهولة وحالات تشويش تسببت بفقدان الاتصال ببعض سفن الأسطول.

وقال الأسطول في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "من المحتمل أن يحدث اعتراض غير قانوني لأسطول الصمود العالمي خلال الساعة القادمة".

وأضاف "هناك حوالي 12 سفينة غير محددة الهوية على بُعد 5–15 ميلا، مع الإبلاغ عن تشويش في الإشارات وفقدان الاتصال".

ولجأ نشطاء الأسطول لارتداء سترات النجاة تزامنا مع الإعلان عن حالة التأهب القصوى، حسبما أظهرت لقطات البث المباشر للأسطول وهو يقترب من قطاع غزة بهدف كسر الحصار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك