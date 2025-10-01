سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن أسطول الصمود العالمي، مساء الأربعاء، حالة التأهب القصوى وترقب اعتراض سفنه خلال ساعة، بعد رصد اقتراب سفن مجهولة وحالات تشويش تسببت بفقدان الاتصال ببعض سفن الأسطول.

وقال الأسطول في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "من المحتمل أن يحدث اعتراض غير قانوني لأسطول الصمود العالمي خلال الساعة القادمة".

وأضاف "هناك حوالي 12 سفينة غير محددة الهوية على بُعد 5–15 ميلا، مع الإبلاغ عن تشويش في الإشارات وفقدان الاتصال".

ولجأ نشطاء الأسطول لارتداء سترات النجاة تزامنا مع الإعلان عن حالة التأهب القصوى، حسبما أظهرت لقطات البث المباشر للأسطول وهو يقترب من قطاع غزة بهدف كسر الحصار.