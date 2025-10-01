 وزير العدل يشيد باعتراض الرئيس السيسي على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 6:35 م القاهرة
وزير العدل يشيد باعتراض الرئيس السيسي على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية


نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 6:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 6:14 م

أشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل باعتراض رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.

وأكد وزير العدل، رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر ٢٠٢٦) للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد، فضلاً عن قناعة وزير العدل بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهداً بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

