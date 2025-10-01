ماكرون يدعو أوروبا إلى الحذر في المواجهة الحالية مع روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى التحلي بالحذر في المواجهة الحالية مع روسيا.

وقال ماكرون، على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كنا نتجه نحو حرب عالمية: "أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية، لأننا نعيش في زمن مواجهة يتسم بالكثير من الطابع الهجين".

وأضاف: "لهذا السبب علينا أن نكون أقوياء لردع أي اعتداءات، لكن يجب أن نظل حذرين للغاية ونتجنب أي تصعيد".

وتشير الحرب الهجينة إلى استخدام أساليب تقليدية مثل الدبابات والصواريخ، إلى جانب أساليب غير تقليدية مثل الهجمات السيبرانية والتضليل عبر الإنترنت.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن روسيا كانت "طرفا عدوانيا للغاية" على مدى عدة سنوات، ويمكن رؤية من خلال الهجمات السيبرانية خلال الانتخابات، وحربها ضد أوكرانيا، واستخدامها للتهديدات النووية، والآن استفزازاتها في المجال الجوي.

وأردف ماكرون أن كل هذه العناصر تشكل "منظومة هجينة كاملة" وتقع ضمن نطاق المواجهة.

يشار إلى أنه تم رصد طائرات مسيرة في أجواء فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والنرويج والدنمارك خلال الشهر الماضي واليوم الأربعاء في ألمانيا.

وانطلقت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاشر من سبتمبر الماضي لإسقاط عدد من المسيرات الروسية التي اخترقت المجال الجوي البولندي.

ونفت روسيا أن تكون قد أطلقت طائرات مسيرة إلى المجال الجوي البولندي.