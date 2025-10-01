أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن إحدى طائراته الحربية أسقطت بالخطأ ذخيرة انفجرت فوق البحر المتوسط، بعد أن كانت في طريقها لإلقائها على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال عبر منصة "إكس": "في وقت سابق اليوم، كانت طائرة مقاتلة تحمل ذخائر ضمن هجوم في قطاع غزة، وحدث عطل فني وانفجرت الذخائر في الجو فوق البحر المتوسط".

و"لم تكن الطائرة في خطر، ولم تقع إصابات، ويجري التحقيق في الحادث"، وفقا للجيش.

ويصعّد الجيش الإسرائيلي من هجماته الدموية على الفلسطينيين وتفجيره المباني السكنية في مدينة غزة، لإجبارهم النزوح منها إلى وسط وجنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 شهيدا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.