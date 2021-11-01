الداخلية السعودية: إعدام مواطن حاول قتل رجال أمن في المنطقة الشرقية

نفذت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر بحق مواطن أدين بمحاولة قتل رجال أمن في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان صحفي اليوم إن سعوديا أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وإرتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم.

ووفق الوزارة "أسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتل الجاني المذكور تعزيراً".

ويرتفع بهذا عدد الذين قامت السلطات السعودية بإعدامهم منذ بداية العام الحالي إلى 48 شخصا بينهم امرأة.