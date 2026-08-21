أحمد السقا عن مدى كفاية 10 مليون جنيه سنويًا للفنان: لو عايش بطولي هيكفوني ويفيضوا كمان

قال الفنان أحمد السقا إنه يؤيد حصول الفنانين على حق الأداء العلني، إلا أن أن طبيعة السوق المصري تختلف عن الأسواق العالمية، موضحًا أن السوق الأمريكي والهندي أكبر بكثير من المصري، وأن مصر تأتي في المرتبة الثالثة من حيث صناعة السينما.

ورد "السقا" على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أمس الخميس، عن إمكانية أن يكفي مبلغ 10 مليون جنيه الفنان سنويًا، قائلاً إن الأمر يختلف من فنان إلى آخر وفقًا لمسئولياته والتزاماته.

وأضاف أن الفنانين يخضعون للقانون الضريبي، موضحًا أنهم تم ضمهم إلى منظومة كبار الممولين، وبالتالي أصبحوا مطالبين بسداد ضرائب ضمن شريحة مرتفعة.

وتابع: "إحنا بنسدد، وبنحترم عقودنا ونفسنا، والقيمة المضافة والتكافل الاجتماعي، فكل دي حاجات مضافة"، مستكملاً أن ما يتبقى للفنان بعد سداد الضرائب والالتزامات المختلفة يرتبط بمستوى المعيشة ومسئولياته الأسرية.

وأوضح أن بعض الفنانين لديهم عاملون في المنزل أو سائقون يعملون بنظام العمل الحر، ويتحملون أيضًا رواتبهم والضرائب المستحقة عليهم، قائلًا: "الله أعلم، أنا لو عايش بطولي هيكفوني ويفيضوا كمان".