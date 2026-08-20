وفاة 16 شخصا جراء ضربات الشمس بولاية البحر الأحمر السودانية

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كشفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر السودانية، اليوم الخميس، وفاة 16 شخصا جراء ضربات الشمس، مشيرة إلى ارتفاع كبير في حالات الإصابة إثر تسجيل درجات الحرارة في الولاية ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الماضية.

ونقل موقع "سودان تربيون" اليوم عن المديرة العامة لوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر أحلام عبد الرسول قولها إن عدد حالات الإصابة بضربات الشمس بلغ 160 حالة، بينها 16 حالة وفاة بالولاية.

وأكدت اتخاذ الوزارة إجراءات احترازية شملت تجهيز ثلاثة مراكز تبريد بالمناطق الأكثر ازدحاما، بالشراكة مع منظمة "سابا"، بجانب تجهيز مركز لاستقبال حالات ضربات الشمس.

وأشارت إلى رفع كفاءة أقسام الطوارئ لاستقبال الحالات، وتحسين عنابر التنويم بمعالجات لتقليل الحرارة، وتكثيف حملات التوعية.

ونبهت المسئولة إلى استهداف مناطق التجمعات ودور الإيواء، وتحريك المجتمع والجهات ذات الصلة والدفاع المدني من خلال اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتخصيص رقم الإسعاف المركزي لطوارئ ضربات الشمس.