قال الفنان مصطفى حجاج إن أغنيته الجديدة "قاعد على نار" كانت موجودة مع المنتج هاني محروس منذ فترة، لكنها تأجلت لحين الوقت المناسب لطرحها، مضيفًا أن الأغنية خرجت في النهاية بصورة جيدة، وهي من كلمات وألحان الملحن عزيز الشافعي.

وتابع "حجاج" عبر برنامج "أون سيت" على قناة "ON”، اليوم الخميس، أن الأغنية لم يكن مناسبًا تقديمها خلال الفترة التي كان يمر فيها بظروف صعبة، مشيرًا إلى أن "محروس" احتفظ بها، وكان يؤجل طرحها كلما تحدث معه بشأنها، حتى جاء الوقت المناسب.

وأضاف أن “الشافعي” يركز دائمًا على اللون الغنائي الذي يراه مناسبًا له، ويجلس "محروس" معه للوصول إلى الشكل الذي يريده.

وأشار إلى أنه تعاون مع "محروس" خلال الفترة الماضية على تقديم ألوان مختلفة من الأغاني والموسيقى، قائلًا: "قلت لازم أغير علشان نبقى بتوع الناس كلها"، لافتًا إلى أن بعض الجمهور شعر بالاستغراب بسبب ابتعاده عن اللون الذي اعتادوا عليه.

واستكمل أن الجمهور يحبه في الأغاني ذات الطابع الدرامي، وهو ما يعمل عليه، قائلاً: "ربنا يكرمنا في الشغل الجاي علشان إحنا تعبنا فيه وبنجتهد، ولازم أعوض اللي فات ده".