قائد قسد يعلن إنجاز دمج المؤسسات الكردية في إطار الدولة السورية

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال عبدي في كلمة ألقاها خلال احتفال بمئوية تأسيس مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد إن "مرحلة اندماج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية داخل مؤسسات الدولة الوطنية تمت وانتهت"، مضيفاً "من الآن فصاعداً نبدأ مرحلة جديدة"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

ويأتي ذلك بعد سنوات شكّل فيها الأكراد رأس حربة في قتال تنظيم داعش الإرهابي وتمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة.

كانت الحكومة السورية قد أعلنت في 29 من يناير الماضي الاتفاق مع "قسد" على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

وفي 16 يناير الماضي، أصدر الرئيس السوري مرسوما غير مسبوق، اعترف فيه بالحقوق الوطنية للأكراد واعتبر لغتهم لغة رسمية، في خطوة هي الأولى من نوعها في سوريا منذ استقلالها عام 1946.