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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن توافق على بيع الدوحة طائرات للتزود بالوقود جوا

طائرات أمريكية للتزود بالوقود
طائرات أمريكية للتزود بالوقود
واشنطن/ الأناضول
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:32 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 11:32 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات "كيه سي-46 إيه" للتزود بالوقود جوا ومعدات ذات صلة إلى قطر بتكلفة تقديرية تبلغ 4.50 مليارات دولار.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان الخميس، بأنها أرسلت إخطارا إلى الكونجرس بشأن الموافقة على بيع الطائرات إلى قطر.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أربع طائرات للتزود بالوقود جوا من طراز "كيه سي-46 إيه"، وثمانية محركات توربينية مروحية من طراز "بي دبليو 4062" وأجهزة استقبال إنذار راداري، وأجهزة إرسال ليزرية، ومعدات أخرى إلى قطر.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة ستعزز دور قطر الاستراتيجي في المنطقة.

ولم يصدر عن الجانب القطري تعليق فوري على بيان الخارجية الأمريكية.


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