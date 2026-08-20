واشنطن توافق على بيع الدوحة طائرات للتزود بالوقود جوا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على بيع محتمل لطائرات "كيه سي-46 إيه" للتزود بالوقود جوا ومعدات ذات صلة إلى قطر بتكلفة تقديرية تبلغ 4.50 مليارات دولار.

وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان الخميس، بأنها أرسلت إخطارا إلى الكونجرس بشأن الموافقة على بيع الطائرات إلى قطر.

وأوضحت أن الولايات المتحدة وافقت على بيع أربع طائرات للتزود بالوقود جوا من طراز "كيه سي-46 إيه"، وثمانية محركات توربينية مروحية من طراز "بي دبليو 4062" وأجهزة استقبال إنذار راداري، وأجهزة إرسال ليزرية، ومعدات أخرى إلى قطر.

وأشارت إلى أن هذه الصفقة ستعزز دور قطر الاستراتيجي في المنطقة.

ولم يصدر عن الجانب القطري تعليق فوري على بيان الخارجية الأمريكية.