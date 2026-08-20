قادة بجيش الاحتلال يحذرون من اشتعال الضفة جراء اعتداءات المستوطنين

حذر قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، من احتمال "اشتعال واسع" للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، جراء الارتفاع الحاد باعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصادر عسكرية، الثلاثاء، أن كبار قادة الجيش قدموا خلال اجتماع مغلق عُقد مؤخرا لدى كاتس، "تحذيرًا استراتيجيًا مفاده أن الضفة الغربية تقف أمام خطر تصعيد واسع، في ظل الزيادة الحادة في الإرهاب اليهودي"، في إشارة لاعتداءات المستوطنين.

وبحسب المصادر، اعتبر قادة الجيش، الذين لم تسمهم الصحيفة، أن اعتداءات المستوطنين تشكل "عاملًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع".

وحذروا من أن الاعتداءات التي تستهدف القرى الفلسطينية "تخرج السكان الفلسطينيين من حالة الهدوء، وتوفر أرضية للتحريض ضد الإسرائيليين وقوات الأمن، وقد تقود إلى تصعيد تدريجي ذي تداعيات واسعة على الوضع الأمني".

وأضافوا أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية ومشتركة بين مختلف الأجهزة الإسرائيلية للسيطرة على الظاهرة، فإن هناك خشية كبيرة من اشتعال وشيك" للأوضاع.