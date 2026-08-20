عبد العاطي: نُعوَل على الرئيس ترامب باعتباره رجل السلام للدفع نحو تنفيذ خطة غزة بكل عناصرها

شدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة "بشكل متكامل وليس بشكل انتقائي".

وقال خلال مقابلة لـ "العربية" مع الإعلامية رندة أبو العزم، إن الخطة واضحة وتحظى بدعم مصري وعربي ودولي، فضلا عن إقرارها في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن مرحلتين أساسيتين يوجد بينهما ارتباط وثيق للغاية.

وذكر أن المرحلة الأولى من الخطة "حتى الآن لم يتم استكمال تنفيذها من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالشق الإنساني، والوصول إلى عدد الـ 600 شاحنة في اليوم، وكذلك ما يتعلق أيضا بالمعابر وتطوير وتأهيل المستشفيات والعيادات الصحية".

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل عنصرين أساسيين، هما "نزع وجمع وحصر السلاح" من ناحية، والانسحاب الإسرائيلي من غزة من ناحية أخرى.

وبشأن مدى الحصول على التزامات أو تعهدات وضمانات خلال زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الأخيرة للضغط على إسرائيل للانسحاب، قال وزير الخارجية إن كوشنر تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين.

وأضاف أن حديث كوشنر كان "واضحا للغاية بوجود التزام أمريكي بالعمل على وضع الخطة موضع التنفيذ على الأرض بجميع مكوناتها وعناصرها".

وأكد أن مصر تعول على الدور الأمريكي للدفع نحو تنفيذ خطة السلام، قائلا: "نحن نعوَل على الدور الأمريكي، على الرئيس ترامب باعتباره رجل السلام، أن يدفع في اتجاه تنفيذ الخطة، خاصة في مرحلتها الثانية، بكل عناصرها سواء فيما يتعلق بحصر السلاح أو فيما يتعلق بالانسحاب".