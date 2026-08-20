قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض على إيران "أقسى العقوبات في التاريخ"، داعيا بكين إلى التعاون مع واشنطن.

وأوضح بيسنت، لشبكة سي.إن.بي.سي: "إنها ضربة ‌مزدوجة. لدينا الحصار على إيران، وسنفرض أقسى العقوبات في التاريخ. سينجح ذلك في إيران وسنسقط هذا النظام".

ومضى قائلا: "حان الوقت لكي يتخذ حلفاؤنا وبقية العالم قرارا"، وفقا لوكالة رويترز.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم "أي نوع من الدعم الحيوي لإيران"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى ⁠جانب إسرائيل قبل نحو ستة أشهر.

وقال بيسنت: "أعتقد أن أسواق النفط تسيء تفسير ما يعنيه الضغط الاقتصادي".

وارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي: "لدينا معلومات غير متناسقة، ولست متأكدا من سبب ارتفاع أسعار النفط على خلفية هذا الأمر. فإذا كنا نطبق أقصى درجات الضغط الاقتصادي، فمن المرجح ألا يكون هناك استئناف واسع النطاق للعمليات العسكرية".

وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تستهدف الصين بسبب تعاملاتها التجارية مع إيران، قال بيسنت إنه يفضل أن تجرى كثير من هذه المناقشات بشكل خاص.

وأضاف: "نحن ‌واثقون ⁠من أن الجميع يريدون إعادة فتح المضيق (هرمز) وعودة أسعار الطاقة إلى الانخفاض. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الصين تحصل على 50 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من داخل الخليج، لذا فإن انضمامها إلى هذا المسار سيخدم مصالحها بشكل كبير".

وأشارت بيانات شركة كبلر للتحليلات لعام 2025 إلى أن الصين اشترت أكثر من 80 % من النفط الإيراني الذي يتم شحنه. وإذا انخرطت الولايات المتحدة في حرب اقتصادية إضافية مع الصين، وهي مصدر ⁠رئيسي للولايات المتحدة لسلع ومواد منها المعادن الأرضية النادرة الحيوية، فإنها ستخاطر برد انتقامي.

وتحملت إيران على مدى ما يقرب من 50 عاما عقوبات اقتصادية قاسية ومتواصلة منذ الثورة الإيرانية ⁠عام 1979.|

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترامب بأنها محاولة لصرف انتباه الرأي العام الأمريكي عن المشكلات المالية الداخلية، بما في ذلك المستويات غير المسبوقة للديون وارتفاع أسعار الفائدة.