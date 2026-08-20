وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ستيفن دوتي، إن بريطانيا تدعو إلى خفض التصعيد، بشأن الأزمة الإيرانية منذ فترة طويلة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "القاهرة الإخبارية" أن التحركات الإيرانية ضد الدول والشركاء في أنحاء المنطقة "غير مقبولة على الإطلاق".

وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز ألحق "أضرارا جسيمة" بالاقتصاد العالمي، وأثر في حياة أشخاص بعيدين عن منطقة الأزمة، معربا عن رغبة بريطانيا في خفض التصعيد والتوصل لاتفاق سلمي.

وأكد أن المملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، على استعداد للمشاركة في إطار المهمة البحرية متعددة الجنسيات للمساعدة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأشار إلى قيادته للدعوات الدولية في الأمم المتحدة قبل بضعة أشهر لضمان بقاء مضيق هرمز حرًا ومفتوحًا، مؤكدا أن هذا المبدأ ينطبق على كل الممرات المائية الأخرى.

وذكر أن الحل الدبلوماسي لا يزال مطروحا، مرحبا بدوره بالمحادثات الجارية ومشاركة بلاده في قنوات تواصل مختلفة لدعم هذا المسار.