وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط: الهجمات الإيرانية على دول الخليج مدمرة وأثرت على حياة المدنيين

قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ستيفن دوتي: "إن الهجمات التي استهدفت الشركاء في الخليج كانت مدمرة وأثرت على المدنيين والأنشطة التجارية".

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر "القاهرة الإخبارية" على وقوف المملكة المتحدة بحزم للدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها، موضحا أن الأولوية الأساسية تتمثل في إعادة فتح المضيق، وعدم فرض رسوم عبور، والحيلولة دون تجدد العنف.

وأعرب عن قلقه تجاه العاملين في قطاع الشحن والبحارة الذين تضرروا من الضربات، مؤكدا إدانة المملكة المتحدة لتحركات الحوثيين "المروعة" في البحر الأحمر.

وأضاف أن بريطانيا سبق وعملت مع شركائها الإقليميين للتعامل مع هذا التهديد، مشددا على ضرورة ضمان الملاحة الآمنة والسلمية وتمكين الدول من ممارسة أنشطتها دون خشية الصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وأكد أن المملكة المتحدة تتخذ سلسلة من القرارات المستقلة استنادا إلى رؤيتها ومبادئها الخاصة، فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، لافتا إلى أن ما تفضله الولايات المتحدة هو قرار يعود إليها وحدها.



وأشار إلى العلاقات مع أمريكا "خاصة وعميقة وراسخة"، ولكن هناك مجالات تختلف فيها المواقف أحيانا، لافتا إلى الاتفاق التام مع الجانب الأمريكي على ضرورة بقاء المضيق مفتوحا ووقف الهجمات على حركة الملاحة وضد الشركاء الإقليميين.

وشدد على وجوب توقف الأعمال "المروعة" التي استهدفت منشآت عسكرية أمريكية وأسفرت عن مقتل أفراد، وكذلك الهجمات التي طالت مصالح بريطانية، مؤكدا التشارك مع الولايات المتحدة على المبدأ الواضح بعدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي.