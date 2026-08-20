قال وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ستيفن دوتي، إن مباحثاته مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، تناولت الوضع المتعلق بإيران وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى التحديات في شمال إفريقيا والوضع في السودان.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية عبر "القاهرة الإخبارية" أن النقاش مع الجانب المصري شمل الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا، لافتا إلى التطرق بشكل خاص لأعمال العنف المروعة التي يرتكبها المستوطنون في ظل "إرهاب المستوطنين" المستمر منذ فترة طويلة والذي شهد تصاعدًا خلال الأسابيع الأخيرة.



وأكد أن موقف الحكومة البريطانية واضح للغاية بهذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين المملكة المتحدة ومصر ليس في المنطقة فحسب، ولكن داخل الأمم المتحدة والمحافل الدولية الرئيسية.

وأوضح أن الحقيقة تشير إلى "عدم تمكن جزء كبير من المساعدات" التي تسعى بريطانيا لإدخالها من الوصول إلى قطاع غزة.

وقال إن بلاده أثارت قضية عدم قانونية المستوطنات مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن "هذه المستوطنات غير قانونية وأعمال العنف والترهيب والإرهاب التي نشهدها في محيط هذه المستوطنات مدمرة في حد ذاتها، وتقوض بصورة جوهرية آفاق حل الدولتين".

وأعرب عن فخر حكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى الالتزام الراسخ بأن تعيش إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية آمنة ومستقرة.

وحذر من أن المضي في خطط التوسع الاستيطاني سيقوض آفاق حل الدولتين، ذاكرا أن بريطانيا فرضت بالفعل عقوبات على أفراد ومنظمات مسئولين عن أعمال العنف من جانب المستوطنين.