ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا قبل أيام، من 68 إلى 75 شخصا، بحسب ما أورته وكالة "أنتارا" المحلية للأنباء الخميس.

ونقلت الوكالة عن المسئول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا، بيرتون بانجايتان، قوله إن عدد الوفيات جراء الزلزال ارتفع إلى 75 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 907 أشخاص.

وفي 15 أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات منطقة فلوريس الإندونيسية، فيما سُجلت أكثر من 2700 هزة ارتدادية، بلغت قوة أكبرها 6.2 درجات.

وأسفر الزلزال عن انهيار أكثر من 900 منزل، فيما لحقت أضرار جزئية بأكثر من 1300 منزل، ونُقل نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

كما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق أجزاء من طريق يبلغ طوله نحو 700 كيلومتر ويربط بين مناطق سكنية في أنحاء منطقة فلوريس.