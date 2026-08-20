العثور على رضيعة بمحيط إحدى قرى كوم أمبو

عثر أهالي إحدى قرى مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، على رضيعة في ظروف غامضة، قبل أن يسارع عدد من الأهالي إلى تسليمها للجهات المختصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على الرضيعة، حيث انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، للاطمئنان على حالتها واتخاذ ما يلزم قانونيًا.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية أسرة الرضيعة والوقوف على كيفية وصولها إلى المكان.

وتواصل مباحث كوم أمبو جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.