حمزة عبد الكريم هداف برشلونة في فترة الإعداد للموسم الجديد

تصدر المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، قائمة هدافي الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف، كان آخرها في مباراة كأس خوان جامبر أمام الأهلي المصري.

وقدم عبد الكريم مستويات لافتة خلال فترة التحضير، ليؤكد رغبته في استغلال الفرصة وإثبات قدراته مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، رغم صغر سنه، حيث يبلغ 18 عامًا فقط.

وكان المهاجم المصري قد اختصر عطلته الصيفية بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، من أجل العودة سريعًا إلى برشلونة والانضمام إلى استعدادات الفريق للموسم الجديد، وهو ما منحه فرصة الظهور مع الفريق الأول والتأكيد على قدراته الهجومية.

4 أهداف في فترة الإعداد

وشارك حمزة عبد الكريم في المباريات الخمس التي خاضها برشلونة خلال فترة الإعداد، والتي تضمنت ثلاث مباريات إلى جانب البطولة الثلاثية التي أقيمت في مدينة أوديني الإيطالية، وبدأ أساسيًا في 4 مواجهات.

وافتتح المهاجم المصري رصيده التهديفي خلال الجولة التحضيرية بتسجيل هدفين في مباراة برشلونة أمام برمنجهام سيتي، ليقدم انطلاقة قوية ويؤكد قدرته على استغلال الفرص التي حصل عليها مع الفريق الأول.

وبعد غيابه عن التسجيل خلال البطولة الثلاثية في أوديني، عاد عبد الكريم لهز الشباك في مواجهة بازل السويسري، بعدما احتاج إلى 4 دقائق فقط عقب مشاركته كبديل ليطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك.

واختتم المهاجم المصري مشواره التهديفي في فترة الإعداد بهدفه الرابع أمام الأهلي، فريقه السابق، خلال مباراة كأس خوان جامبر، ليمنح برشلونة التقدم ويؤكد تصدره لقائمة هدافي الفريق في التحضيرات.

10 أهداف لبرشلونة في التحضيرات

وسجل برشلونة 10 أهداف خلال مبارياته في فترة الإعداد، كان لحمزة عبد الكريم النصيب الأكبر منها برصيد 4 أهداف، بينما سجل البلجيكي جيسي بيسيو هدفين، ليقدم هو الآخر نفسه بصورة مميزة بعد انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسجل بيسيو أحد هدفيه بطريقة رائعة خلال مواجهة بازل، بعدما وضع الكرة في الزاوية العليا للمرمى عقب تمريرة من النجم الشاب لامين يامال، ليؤكد الوافد الجديد امتلاكه حلولًا هجومية مميزة.

كما سجل البرازيلي رافينيا هدفين خلال فترة الإعداد، جاء كلاهما من ركلتي جزاء، الأولى أمام نوتنجهام فورست والثانية أمام الأهلي.

واكتملت قائمة هدافي برشلونة في فترة التحضير بهدف من كريم أديمي، الذي سجل أول أهدافه بقميص الفريق أمام بازل، إلى جانب هدف لامين يامال من ركلة جزاء في المباراة نفسها.

وبذلك أنهى حمزة عبد الكريم فترة الإعداد في صدارة هدافي برشلونة، بعدما نجح في تحويل الفرصة التي حصل عليها إلى أرقام وأهداف، ليضع نفسه ضمن أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في تحضيرات الفريق الكتالوني للموسم الجديد.