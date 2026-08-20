طائرة ركاب تابعة لـ لوفتهانزا تهبط اضطراريا في اسكتلندا بسبب حالة طبية طارئة

هبطت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس في أسكتلندا بشكل غير مخطط له، أثناء رحلتها من فرانكفورت في ألمانيا إلى شيكاغو في الولايات المتحدة.

وجاء الهبوط بسبب حالة طبية طارئة على متنها، بحسب ما أفادت أكبر شركة طيران ألمانية ردًا على استفسار، وذكرت لوفتهانزا أن الطائرة وهي من طراز بوينج 747-8 كان على متنها 358 راكبا.

وقالت متحدثة باسم الشركة: "نظرًا إلى الحالة الطبية الطارئة، أُعلنت حالة الطوارئ الجوية". وأضافت المتحدثة أن إجراء منح الطائرة "أولوية الهبوط" كان القصد منه إيصال الراكب إلى طبيب طوارئ في أقرب وقت ممكن.

واستطردت المتحدثة أن طائرة الركاب هبطت بسلام في مدينة جلاسكو، وأردفت: "بعد تقديم الرعاية الطبية للراكب المريض وتزويد الطائرة بالوقود، سيتم استئناف الرحلة إلى شيكاغو".