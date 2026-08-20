رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران التي أنهكتها سنوات من العقوبات وتصارع ضغوط الحرب، تواجه الآن اختبارا جديدا مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد الخناق الاقتصادي على البلاد.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستزيد الضغط المالي على إيران في ظل استمرار تعثر التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، موضحة أنه ما لم تبتكر إدارته أساليب جديدة لقطع مصادر دخل طهران بسرعة، فستواجه مجددا نظاما متمرسا في التهرب من العقوبات، وبارعا في إيجاد سبل جديدة لتوليد الدخل، إذ يراهن على قدرته على الصمود الاقتصادي أمام واشنطن.

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية على مدى عقود، وسعت الحكومة الإيرانية الإنتاج المحلي، بينما تدير شبكة معقدة من الشركات الوهمية لاستيراد السلع الأساسية، معظمها من الصين، لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 92 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، ابتكرت طرقا جديدة لتصدير النفط، مستخدمة أساطيل من ناقلات النفط "المخفية" الخاضعة للعقوبات، والتي تُعطل أجهزة التتبع الخاصة بها لتوصيل الشحنات إلى سفن أخرى، وفي نهاية المطاف إلى بكين، زبونها الرئيسي، بحسب "سي إن إن".

وصرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان هذا الأسبوع بأن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران "تضاعفت عدة مرات" وأن "إيراداتها قد انخفضت".

ومع ذلك، تمكنت البلاد من ضمان استمرار تدفق الوقود والغذاء إلى السكان الذين يعانون من ضغوط شديدة طوال ستة أشهر من الحرب مع الولايات المتحدة.

ورفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نهج ترامب، واصفا إياه بأنه "مضاعفة" للجهود المبذولة في "سياسات فاشلة"، في حين أشار إلى أن واشنطن نفسها تعاني من "ديون غير مسبوقة" و"ارتفاع تكاليف الفائدة".

من جهته، قال داني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لفرع إيران في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس": "المشكلة ليست في أن الضغط الاقتصادي لا يُجدي نفعا، بل هو مؤثر بشكل واضح".

وأضاف سيترينوفيتش، أن "المشكلة تكمن في افتراض أن المعاناة الاقتصادية ستؤدي بالضرورة إلى استسلام طهران قبل أن تؤدي إلى تصعيد إيراني".