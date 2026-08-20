الكونغو تتلقى 70 ألف جرعة من لقاح إرفيبو المضاد لفيروس إيبولا

قالت منظمة الصحة العالمية وشركاء، اليوم الخميس، إن الكونغو ستتلقى 70 ألف جرعة من لقاح إرفيبو، الذي أثبت فعاليته في حالات تفش سابقة لمرض إيبولا، مما يمثل دفعة قوية لجهود احتواء ما وصفه المسؤولون بأسرع تفشي للإيبولا في التاريخ.

ولقاح إرفيبو مرخص للاستخدام ضد فيروس إيبولا، أحد الفيروسات التي تسبب مرض إيبولا، ولكن ليس سلالة بونديبوجيو، المسئول عن التفشي الحالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنه رغم أنه ليس من المعروف ما إذا كان لقاح إرفيبو قد يوفر حماية ضد فيروس بونديبوجيو، "أظهرت البيانات المختبرية والخاصة باختبارات الحيوانات أنه ربما يوفر بعض الحماية".

وقالت المنظمة إن الحصة تشمل 20 ألف جرعة لإجراء تجربة سريرية في المرحلة الثالثة بهدف فهم تأثير اللقاح على سلالة بونديبوجيو. أما الجرعات الـ50 ألفا المتبقية فسيتم استخدامها لتطعيم العاملين المتعاملين مع المرضى والعاملين بمجال الصحة، وفقا لتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.

وأصاب التفشي المنتشر في 6 مقاطعات شرقي الكونغو وتسبب في وفاة أعداد بسرعة تفوق أي تفش أخرى لفيروس إيبولا في التاريخ. كما أنه ينتشر بسرعة تقارب ثلاثة أضعاف سرعة تفشي المرض الذي شهدته منطقة غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016.

وقالت المجموعة الدولية لتنسيق توفير اللقاحات، التي تضم منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، إنه سيتم الإفراج عن الجرعات فورا عقب طلب من حكومة الكونغو.

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الموافقة بأنها "مثال مهم على التضامن العالمي على أرض الواقع". وقال إن المنظمة وشركاءها ما زالوا ملتزمين بدعم تعزيز رصد الوباء والكشف السريع وتوفير الرعاية الجيدة وإشراك المجتمعات المحلية وجهود التطعيم، بهدف السيطرة على تفشي المرض.