طفلة تلقي بنفسها من الطابق الرابع في الشرقية

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ألقت طفلة -تبلغ من العمر 11 عاما- بنفسها من الطابق الرابع بأحد العقارات، بحي مبارك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية؛ ما أسفر عن إصابتها بكسر في الذراع الأيمن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من الطابق الرابع بأحد العقارات بمنطقة حي مبارك بمدينة الزقازيق، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة تدعى "وداد م."، وأُصيبت بكسر بالذراع الأيمن.

وجرى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب سقوطها.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفلة أقدمت على إلقاء نفسها خوفا من والدها، حيث تعيش رفقة والدها بعد انفصال الأم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لضبط الأب لمعرفة ملابسات الواقعة.