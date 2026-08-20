الصحة السودانية: توقف 26 مصنع دواء في الخرطوم جراء الحرب

أعلنت وزارة الصحَّة الاتحاديَّة السودانية اليوم الخميس، توقف 26 مصنع دواء في الخرطوم جراء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إن هنالك 8 مصانع منها قررت الانتقال إلى العمل من الولايات، مشيرة إلى اعتماد ست مناطق صناعية بعدد من الولايات: النيل الأبيض، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية والجزيرة.

وتعهدت الوزراة بتشجيع المستثمرين لإعادة قطاع صناعة الأدوية بصورة أفضل مما كان.

ووفق البيان، أصدر وكيل وزارة الصحة الاتحادية علي بابكر سيداحمد، قرارا قضى بتشكيل اللجنة الفنية الدائمة لإجازة دراسات الجدوى، لإنشاء مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وكشوفات الاحتياج، برئاسة مدير الإدارة العامة للصيدلة، ومدير التخطيط والسياسات بالإدارة رئيسا مناوبا، ومدير إدارة توطين الصناعات الدوانية مقررا، وعضوية كل من خبير التصنيع بروفسور عاصم يوسف، ومدير إدارة تطوير الخدمات الصيدلانية، مدير الطب التقليدي والتكميلي، وممثل للمجلس القومي للأدوية والسموم، بجانب السكرتارية.

وأفاد البيان بأن اللجنة عقدت اليوم أول اجتماعاتها برئاسة مدير الإدارة نجم الدين المجذوب، والذي قال إن تشكيل اللجنة أتى في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات الصحية المختلفة المتمثلة في تشجيع الاستثمار وإنشاء مصانع الأدوية والمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.

ولفت المجذوب إلى أن القرار جاء متماشيا مع خطة تعافي النظام الصحي، وذلك عقب الحرب التي أسهمت في توقف كافة المصانع، معلنا عن خطة لإعادة تشكيل خارطة الخدمات الصيدلانية داخل وخارج ولاية الخرطوم.

ويعيش السودان واقعا سياسيا وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.

ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة.

ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.