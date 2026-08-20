وزير خارجية سوريا يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات

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بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيباني وشريف في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير السوري إلى باكستان، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السورية.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة".

وأشاد الشيباني خلال اللقاء بـ"الدور البنّاء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين".

وفي وقت سابق الخميس، بحث الشيباني مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الإقليمية.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، متانة "روابط الأخوة المتجذرة" بين سوريا وباكستان، وفق بيان للخارجية الباكستانية.

والأربعاء، وصل الشيباني إلى باكستان على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى البلاد منذ 19 عاما.