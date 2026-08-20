يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للرد على الإجراءات التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، على خلفية أحداث مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان «فيفا» قد أرسل 4 خطابات إلى اتحاد الكرة بشأن وقائع شهدتها مواجهة المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، والتي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من مونديال 2026.

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت اعتراضات من الجهاز الفني ولاعبي الفراعنة على عدد من قرارات حكم اللقاء، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى فتح إجراءات تأديبية بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالمباراة.

ويعمل اتحاد الكرة حاليًا على تجهيز الردود والمذكرات القانونية الخاصة بالخطابات الأربعة، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي خلال المواعيد المحددة، مع توضيح وجهة نظر الجانب المصري بشأن الوقائع محل الإجراءات.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه الكامل للوائح «فيفا» والإجراءات المتبعة، مع تمسكه بحقه في الدفاع عن الجهاز الفني واللاعبين، وتقديم كافة المبررات والمستندات التي تدعم موقفهم أمام الجهات المختصة.

كما شدد اتحاد الكرة على دعمه ومساندته لحسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو خلال سير الإجراءات، مؤكدًا أن التعامل مع الملف سيكون من خلال القنوات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الكرة المصرية.

ويحتفظ الاتحاد المصري بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالح المنتخب الوطني والجهاز الفني واللاعبين، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام مبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة لبطولة كأس العالم.