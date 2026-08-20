الصومال تواجه أزمة غذاء جديدة وسط تراجع شديد للمساعدات

يواجه 6 ملايين شخص في الصومال انعداما حادا في الأمن الغذائي، في حين لا يملك برنامج الأغذية العالمي سوى عشر الموارد التي كانت متاحة له في عام 2022، عندما ساعد في تفادي حدوث مجاعة في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، والتي تعاني من الجفاف والصراع، حسبما قال رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وقال كارل سكاو، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء خلال زيارة إلى مركز للتغذية في ضواحي العاصمة مقديشو: "لا يمكننا سوى القيام بالحد الأدنى".

وأضاف: "لا نقدم هذه الإمدادات الغذائية إلا للأطفال الذين تضرروا بشدة بالفعل".

وأوضح سكاو أن انخفاض التمويل، نتيجة خفض المانحين للمساعدات الدولية وتحويل الموارد إلى أزمات إنسانية أخرى، يعني أن برنامج الأغذية العالمي غير قادر على توسيع نطاق مساعداته في الصومال.