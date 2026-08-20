الصحة الفلسطينية: أكثر من 7 آلاف جثمان لايزالون تحت الأنقاض ونواجه الكثير من الصعوبات لانتشالهم

أكد مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية زاهر الوحيدي، تمكنهم اليوم من انتشال 50 جثمانا بجهود ذاتية بسيطة من جهاز الدفاع المدني، مردفا: "ولايزال هناك قرابة 7 آلاف و400 جثمان يقبعون تحت الأنقاض لم نتمكن من الوصول إليهم".

وقال الوحيدي - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "نواجه الكثير من الصعوبات كمنظومة صحية وطواقم عاملة في الميدان لانتشال جثامين الشهداء ونقوم بجهود محلية لانتشال الجثامين الموجودة داخل الخط الأصفر بمساعدة ذويهم".

وأضاف أن المأساة الأكبر في عدد الجثامين المتواجدة خلف الخط الأصفر، حيث يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمليات مستمرة لتجريف وإزالة للركام بهذه المنطقة ولا نعلم حتى الآن مصير تلك الجثامين المقدر عددها ما لا يقل عن 2000 جثمان.

وأوضح أن الاكتظاظ وعدم وجود مياه نظيفة صالحة للشرب وانتشار مياه الصرف الصحي بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي والعديد من المرافق والمنشآت كلها أسباب منطقية تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

وأوضح أننا نعمل في وزارة الصحة الفلسطينية وفق الإمكانيات المحدودة جدا لدينا ووفق ما هو متاح من خلال التوعية والنشرات وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة؛ خاصة مرض الجدري المائي الذي انتشر بصورة كبيرة حيث تم رصد 60 ألف حالة تقريبا وأكثر من ثلث تلك الحالات من الأطفال دون الـ 15 عاما.

وشدد على أننا نقوم بإجراءات المتابعة والوقاية ولكن العجر الكبير التي تعاني منه المنظومة الصحية في القطاع من أدوية ومستلزمات طبية يحد من قدرات وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة الأمراض والأوبئة.

وكانت طواقم الدفاع المدني في غزة قد تمكنت اليوم من انتشال 50 جثمانا من الشهداء من بينهم 19 طفلا من تحت الأنقاض بعد 3 أعوام من حرب الإبادة على قطاع غزة.