ماذا قال نتنياهو بعد أزمة إضراب عمال مطار بن جوريون؟

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن مطار بن جوريون سيظل مفتوحا ويعمل كالمعتاد، وذلك بعد أن نفذ عمال المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل إضرابا مفاجئا عن العمل في أكثر أيام السفر ازدحاما هذا العام حتى الآن.

وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس" : "سيظل مطار بن جوريون مفتوحا ويعمل كالمعتاد. كل من يعرقل ذلك، سيعود إلى منزله"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل الوصول في مطار بن جوريون تدريجيا الساعة الثالثة مساءً، وفقا لإعادة تنظيم جدول الرحلات"، وذلك بعد توقف مفاجئ للعمل تسبب في فوضى عارمة في المطار خلال ذروة موسم السفر. كما سيتم استئناف إجراءات تسجيل المغادرة.

ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية يأتي إعلان هيئة المطارات الإسرائيلية عقب اتفاق تم التوصل إليه قبل قليل بين الإدارة والعمال.

وصرحت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريجيف في بيان لها، أنها أصدرت تعليماتها لهيئة المطارات الإسرائيلية بتقديم التماس فوري إلى محكمة العمل ضد نقابة العمال "لإجبارهم على وقف الإضراب غير القانوني والترهيب".

وأضافت: "أي شخص يقرر احتجاز عشرات الآلاف من الإسرائيليين كرهائن سيدفع ثمنا باهظا".

في غضون ذلك، نفى قسم النقل في الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل)، إصدار أي توجيهات بالتوقف عن العمل في مطار بن جوريون.

وقال قسم النقل في بيان صادر عن الهستدروت إن "محاولة تصوير الفوضى في مطار بن جوريون على أنها نتيجة إضراب مفاجئ تتجاهل الحقيقة وتصرف الانتباه عن الفشل الحقيقي: أزمة نقص الموظفين الحادة وعدم الاستعداد الكافي لفصل الصيف".

وأضاف البيان: "كانت المؤشرات واضحة، لكن التحذيرات لم تُؤخذ بعين الاعتبار، والآن يدفع الإسرائيليون الثمن".

وتابع: "يبذل عمال مطار بن جوريون قصارى جهدهم للحفاظ على استمرار عمل النظام، ولكن لا يمكنك تشغيل مطار بالاعتماد على الإرهاق المستمر لعماله".