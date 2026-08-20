إسرائيل تقصف وتنفذ تفجيرات في مناطق عدة جنوبي لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف في قضاء مرجعيون، وبلدة حولا والمنطقة الواقعة بين بلدتي طلوسة ومركبا، إضافة إلى أودية بلدتي قبريخا وتولين.

كما طال القصف المدفعي واديي السلوقي والحجير، اللذين يمتدان عبر مناطق في أقضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية.

وفي قضاء صور، نفذت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل والفجر عمليات تفجير في بلدتي مجدل زون والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدتين.

وفي قضاء النبطية، شن الطيران الإسرائيلي خلال الليل سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا.

كما استهدفت الغارات منطقة دوحة كفررمان في القضاء ذاته، فيما تعرضت المناطق المستهدفة لقصف مدفعي متقطع استمر حتى ساعات الفجر.

ولم تورد الوكالة معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية جراء القصف والغارات والتفجيرات.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، صباح الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يُبقي جبهات الحرب مفتوحة ويحاول فتح أخرى جديدة، لمنع تشكيل لجنة تحقيق حكومية ومحاسبته.

ورغم توقيع تل أبيب وبيروت في 26 يونيو الماضي، اتفاق إطار برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 مارس، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 12 ألفا.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها السابق بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.