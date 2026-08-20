بوتين يعلن خططا لتوسيع نطاق انتشار وحدات الطاقة النووية في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتصدر دول العالم في مجال بناء محطات الطاقة النووية، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك خبرات متكاملة في مختلف مراحل سلسلة الطاقة النووية.

وقال بوتين، خلال اجتماع حول تطوير الطاقة النووية، اليوم الخميس، إن روسيا «الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بكفاءات عبر سلسلة الطاقة النووية بأكملها».

وشدد على أهمية ضمان الجاهزية التقنية لتصميم وبناء محطات الطاقة النووية، بما فيها المحطات الصغيرة، قائلاً إن الأولوية تتمثل في ضمان الاستعداد التقني لتنفيذ مشروعات المحطات النووية الكبيرة والصغيرة.

وأضاف أن روسيا تعتزم تشغيل محطات طاقة نووية إضافية بقدرة إجمالية تبلغ نحو 30 جيجاوات، تشمل محطات نووية صغيرة، موضحًا أن هذه الخطط لا تقتصر على إحلال وحدات الطاقة التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، بل تستهدف أيضًا زيادة إجمالي قدرة توليد الكهرباء من الطاقة النووية في البلاد.

وأوضح بوتين أن الخطط الروسية تتضمن توسيع النطاق الجغرافي لمحطات الطاقة النووية، من خلال إنشاء محطات حديثة لإنتاج الكهرباء في مناطق الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى.