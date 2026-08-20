 الصين تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم المفروضة على الطائرات المسيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم المفروضة على الطائرات المسيرة

بكين - (د ب ا)
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2026 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2026 - 12:49 م

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونج، إن الإجراءات المتعلقة بالفقرة الـ232 تمثل تحيزا ضد المنتجات الصينية ذات الصلة، كما تضر بشدة بمصالح الشركات الصينية وتؤدي لاضطراب سلاسل إمداد الطائرات المسيرة عالميا.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث الصيني على سؤال بشأن الرسوم الأمريكية على الطائرات المسيرة، خلال مؤتمر صحفي،.

وأكد المتحدث أن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الصين تطالب أمريكا بإلغاء الرسوم على الطائرات المسيرة ومكوناتها.

وأضاف المتحدث أن إجراءات الفقرة 232 تمثل سياسة أحادية وحمائية يتم تطبيقها تحت ذريعة الأمن القومي.

وأوضح أن صادرات الطائرات المسيرة الصينية لأمريكا تٌستخدم بصورة أساسية في الأنشطة المدنية مثل الزراعة وفحص المعدات وقطاع الأفلام والترفيه.

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