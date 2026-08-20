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• تعود لأفراد من عائلات السوافيري والبطنيجي وكرم والعف وحرز وارقيق، استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منازل بمدينة غزة في ديسمبر 2023



شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة، الخميس، جثامين ورفات 50 شخصا انتُشلت خلال الأسبوعين الماضيين من تحت أنقاض منازل قصفتها إسرائيل خلال الإبادة الجماعية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن موكب التشييع انطلق من ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بمشاركة آلاف الفلسطينيين وشخصيات سياسية ومجتمعية وعشائرية، فيما وُشحت الجثامين والرفات بالأعلام الفلسطينية.

وأقام المشاركون صلاة الجنازة على الجثامين والرفات، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء معاناة الفلسطينيين في القطاع.

ووُريت الجثامين والرفات الثرى في مقبرة المعمداني بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة.

وتعود الجثامين والرفات إلى أفراد من عائلات السوافيري والبطنيجي وكرم والعف وحرز وارقيق، استشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منازلهم بمدينة غزة في ديسمبر 2023.

وتأتي عمليات الانتشال ضمن جهود لاستخراج جثامين ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة من تحت أنقاض المنازل المدمرة، في ظل شح الإمكانات والمعدات، وفق بيانات للدفاع المدني في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني إن عمليات الانتشال تجري "بأدوات بسيطة ووتيرة بطيئة" بسبب نقص الإمكانات والمعدات.