السعودية: بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات ورق الكرتون المقوى من الهند والصين

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من منتج ورق الكرتون المقوى متعدد الطبقات، من الهند والصين.

وأعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن المنتج هو "ورق الكرتون المقوى متعدد الطبقات ذي الخلفية الرمادية والوجه الأبيض أو ألوان أخرى بوزن من 180 إلى 500 جرام متر مربع ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين"، وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس).

وجاء قرار بدء التحقيق، وفقا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات السعودية الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية".

يهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.