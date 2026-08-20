محافظ البنك المركزي الإيراني: صادراتنا النفطية توقفت بالكامل

• قال إن الحكومة والبنك المركزي اتخذا تدابير مسبقة تحسبا لهذا الوضع

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الخميس، إن صادرات بلاده النفطية توقفت بشكل كامل جراء الحصار الأمريكي، وإن طهران اتخذت تدابير مسبقة تحسبا لهذا الوضع.

جاء ذلك في حديث أدلى به للتلفزيون الإيراني قيّم خلاله تداعيات الحصار البحري الأمريكي على بلاده ودول المنطقة.

وأضاف: "عندما نتحدث مع القطريين أو العراقيين، يقولون إن صادراتهم انخفضت إلى الصفر. وفي النهاية، ينطبق الأمر نفسه علينا، فنحن لا نصدر النفط على الإطلاق. هذه هي الحقيقة، لكننا كنا نتوقع ذلك".

وأوضح همتي أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا تدابير مسبقة تحسبا لهذا الوضع.

وتابع: "الفرق بيننا وبين قطر والدول الأخرى هو أنهم يستطيعون الوصول إلى احتياطاتهم المالية (في الخارج)، أما الأمريكيون فقد حظروها ولا يسمحون لنا بالوصول إليها".

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن أمن المضيق.

وفي 14 يوليو الماضي، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، وذلك بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.