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بحث العراق وإيران، الخميس، تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية والقانونية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن إعلام القضاء العراقي.

وقال البيان، إن الجانبين ناقشا "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات القضائية والقانونية".

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء "متابعة وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين"، دون تقديم تفاصيل بشأنها.

وترتبط بغداد وطهران بروابط ومعاهدات متعددة، تشمل التنسيق القانوني وتبادل المحكومين والتعاون القضائي في القضايا العابرة للحدود.

والأربعاء، وصل قاليباف إلى مطار بغداد الدولي في زيارة غير معلنة المدة، التقى خلالها عددًا من المسؤولين العراقيين.