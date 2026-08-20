إيران: سنستخدم أسلحة أكثر تدميرا في حال اندلاع حرب جديدة

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده ستستخدم أسلحة مختلفة وأكثر تدميرا في حال اندلاع حرب جديدة عليها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محبي، الخميس، عن قدرات بلاده الصاروخية، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وادعى المتحدث أن القوة التدميرية للرؤوس الحربية للصواريخ التي سيستخدمها الحرس الثوري الإيراني تفوق بكثير نظيراتها المستخدمة في الحروب السابقة.

وأضاف: "في حال اندلاع حرب جديدة، ستكون أسلحتنا مختلفة تماما عن الماضي، وستظهر هذه الاختلافات في جيل الرؤوس الحربية، ودقة الإصابة، ومدى الصواريخ، أو في مجالات أخرى".

وأضاف محبي أن إيران لا تشهد أي تباطؤ في مجال إنتاج الأسلحة وتطويرها، معتبرا أن الأسلحة الإيرانية تصبح يوما بعد يوم أكثر دقة وتدميرا وتقدما من الناحية التكنولوجية.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن أمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.