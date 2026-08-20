شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، إذ تراجع في بنكين، بينما ارتفع في بنكين آخرين، في حين حافظ على مستوياته دون تغيير في 6 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني سعر 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وفي المقابل، تراجع سعر الدولار بمقدار 5 قروش في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس، ليسجل في كل منهما 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر الدولار في بنك البركة بمقدار قرشين للشراء والبيع، ليصل إلى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك الواردة في التعاملات، بعد ارتفاعه بنحو 5 قروش، ليصل إلى 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع.

وتأتي التحركات المحدودة في سعر الدولار بالبنوك في ظل متابعة الأسواق لتطورات تدفقات النقد الأجنبي وحركة العرض والطلب على العملة الأمريكية، إذ يتأثر سعر الصرف بعدة عوامل، من بينها حصيلة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب احتياجات الدولة والشركات لاستيراد السلع والمواد الخام.

وتنعكس تغيرات سعر الدولار بصورة مباشرة على تكلفة السلع

المستوردة ومدخلات الإنتاج، لذلك تحظى تحركاته بمتابعة واسعة من جانب الأسواق والمستهلكين، خاصة مع ارتباط سعر الصرف بمستويات الأسعار والتضخم داخل الاقتصاد المصري.